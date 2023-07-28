وصول نانسي عجرم إلى مدينة العلمين الجديدة لإحياء حفلها مع راغب علامة

وصلت منذ قليل، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة العلمين الجديدة؛ استعدادا لحفلها المقرر إقامته اليوم الجمعة ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين.

تفاصيل حفلة نانسي عجرم وراغب علامة

ومن المقرر أن تشدو نانسي عجرم اليوم رفقة الفنان راغب علامة في حفل غنائي كبير في العلمين أرينا، وذلك بحضور جماهيري كبير.

أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم

وطرحت شركة «تذكرتي» منذ أيام تذاكر حفل نانسي عجرم وراغب علامة، بمهرجان العلمين الجديدة 2023، والتي جاءت أسعارها كالتالي:

الصالات: 35000 جنيه مصري

المسرح الأمامي: 750 جنيهًا مصريًا

عاديًا: 350 جنيهًا مصريًا

تذكرة جماعية: 650 جنيهًا مصريًا

تذكرة جماعية: 250 جنيهًا مصريًا

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الاسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدم خلاله مجموعة من أهم وأشهر أغنياته.