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عاجل.. وزير التعليم يعلن نسبة النجاح في امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
10:34 م | الجمعة 28 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق، التي بلغت 91.9%، وذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبتهم 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

 

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