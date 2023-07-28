قبل إعلان النتيجة.. أشياء حدثت لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة، ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، التي طالما انتظرها الطلاب بعد الانتهاء من ماراثون الامتحانات، إذ شهد هذا العام أشياء تحدث لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة، وفق بيان وزارة التربية والتعليم، إذ أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، العديد من القرارات في هذا الصدد.

أشياء تحدث لأول مرة

ولعل أبرز هذه القرارات، تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وتنوعت ما بين الاختياري والمقالي، وكانت أبرز القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وذلك بعد تعديل المواصفات الفنية لتتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العليا.

أيضا شهدت امتحانات العام الماضي، 4 نماذج موحدة للأسئلة ومختلفة الترتيب والترقيم، بمعنى أن السؤال رقم 4 قد يكون لدى طالب آخر رقم 10، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني، كما أن تظليل رقم الجلوس على ورقة الإجابة وورقة الأسئلة، كان يهدف لمنع الاستعانة بالعنصر البشري في إدخال بيانات الطالب على الأجهزة خلال التصحيح الإلكتروني.

لماذا يجب تظليل رقم الجلوس؟

أجهزة «الإسكانر» الخاصة بالتصحيح الإلكتروني قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، لا تقرأ رقم الجلوس المكتوب على ورقة الإجابة، لكنها تقرأ المظلل بدوائر، لذلك لا بديل عن التظليل، مع تسجيل رقم الجلوس في المربعات الموجودة في ورقتي الإجابة، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي خلال الـ48 ساعة المقبلة بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وتكريم أوائل الثانوية العامة.