للحافظ على خصوصيتك بـ«فيسبوك».. خبير يقدم 4 نصائح

إذا كنت مستخدم دائم لموقع فيسبوك، فعليك أن تعرف جديا أنه رغم كونه ساحة للتعرف والتواصل بينك وبين أصدقائك، لكنه محاط بالمخاطر وسرقة الحسابات والاستيلاء على الصور والمعلومات، لذلك يقدم خبير التسويق الرقمي وأمن المعلومات سلامة الطناني، مجموعة من النصائح، للحافظ على الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك.

عدم مشاركة معلومات شخصية على فيسبوك

قال الطناني لـ«الوطن»، يجب على مستخدمي فيسبوك، الحرص على عدم مشاركة المعلومات الخاصة على صفحاتهم، موضحا أنه يمكن للعديد من الأشخاص مشاهدة منشوراتك، حتى ولو لم يكونوا من متابعيك، مطالبا بضرورة الانتباه لما يتم نشره حتى لا يتعرض المستخدم للمضايقات.

كلمات مرور قوية

وطالب الطناني المستخدمين، باختيار كلمات مرور قوية، عند تسجيل دخولك إلى حساب فيسبوك، إذ يجب أن تتعدى كلمة المرور 6 أحرف على الأقل، فيما تحتوي على رمز واحد كحد أدنى مع المزج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، مشيرا الى أنه كلما كانت كلمة المرور طويلة، وتحتوى على رموز وأرقام كما كانت قوية، وأصبح اختراق الصفحة أصعب، حيث لا ينصح باستخدام كلمة مرور واحدة لجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

إلغاء تفعيل زر إرسال الرسائل لغير الأصدقاء

وأكد أنه للحفاظ على الخصوصية وعدم السماح بالتطفل، أو دخول أشخاص غير مرغوب بهم، يجب إلغاء تفعيل زر إرسال الرسائل لغير الأصدقاء، مشيرا إلى أنها وسيلة من بين الخيارات التي تساعد في الحفاظ على خصوصية الحساب وحمايته من الاختراقات.

تعطيل ووقف خاصية سجل الموقع الجغرافي

وأشار إلى أن خاصية الموقع الجغرافي تساعد في الوصول ومعرفة الأماكن الخاصة بالمستخدمين، موضحا أن تعطيل هذه الخدمة من الطرق التي تحفظ خصوصيتك على فيسبوك.