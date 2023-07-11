ضبط متهمين بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء على فيس بوك

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، عن أنّ شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، أنشأ صفحة على فيس بوك، روجا من خلالها لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش، و10 قطع أسلحة بيضاء (مطواة)، وهاتف محمول، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بإنشائهما الصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.