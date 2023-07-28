وزير التعليم يعلن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء، مشيرًا إلى أنها بلغت 90.6% للثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم، إلى مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي.

نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء

وأضاف وزير التربية والتعليم: حصل على درجة 95% فأكثر بمادة الأحياء للثانوية العامة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.