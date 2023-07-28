رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم يعلن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
10:45 م | الجمعة 28 يوليو 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء، مشيرًا إلى أنها بلغت 90.6% للثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم، إلى مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي.

نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 

وأضاف وزير التربية والتعليم: حصل على درجة 95% فأكثر بمادة الأحياء للثانوية العامة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة. 

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن» وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس

من هم الطلاب المحرومون من نتيجة الثانوية العامة؟.. انتظار وترقب شديد

طريقتان تحصل بهما على نتيجة الثانوية العامة وأنت في بيتك.. منها موقع الوطن

مصدر بـ«التعليم»: مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023 قريبة من العام الماضي
بقلم أميرة فكري