نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. الأول لن يحصل على مجموع 100%

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة بالاسم سيتم إعلانها في كشوف بالمدارس في اليوم التالي من المؤتمر الصحفي، المقرر أن يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بداية الأسبوع المقبل لاعتماد وإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

وأضاف المصدر، أنه في خلال 48 ساعة ستكون نتيجة الثانوية العامة جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم، استعدادًا لاعتمادها، وتهنئة أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبتين هاتفيًا ودعوتهم للمؤتمر لتكريمهم على تفوقهم الدراسي.

نتيجة الثانوية العامة.. الدرجات حلوة

وأشار المصدر، إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستتاح بالاسم ورقم الجلوس، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، عقب المؤتمر الصحفي مباشرة، مطمئناً الطلاب بأن نسبة النجاح مرتفعة عن العام وأن الدرجات متزنة قائلاً: «اطمنئوا الدرجات حلوة».

وحذر المصدر، طلاب الثانوية العامة، من جروبات الغش «شاومينج» والتي تدعي تغيير درجات الطلاب بنتيجة الثانوية العامة 2023 قبل اعتمادها رسمياً من وزير التربية و التعليم، قائلاً: «لا أساس له من الصحة ونصب للأستيلاء الأموال».

الأول على الثانوية العامة لن يحصل على 100%

وكشف المصدر، أن أوائل الثانوية العامة 2023، لم يحصل أحد منهم علي درجة 100%، وذلك بسبب إضافة أسئلة مقالية هذا العام وأن المقالي ليس له إجابة نموذجية واحدة، ولكن ارتفاع نسب النجاح في بعض المواد لأكثر من 90%.

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