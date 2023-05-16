«النقل» تكشف تفاصيل إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل تفاصيل مباحثات الوزارة مع مسؤولي شركتي تالجو الإسبانية والستوم الفرنسية لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر.

وأوضح التقرير أن المباحثات كانت بحضور المهندس محمد خضرة المدير الإقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية.

وأوضح التقرير أن المباحثات تطرقت حول آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية.

أكد المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، أن هناك زيارة لمصر من وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات «التصنيع -الجودة -المشتريات» خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيداً للبدء في إنشاء المصنع.

إنشاء المصنع بأبورواش

وأكد التقرير أهمية هذا المصنع المقرر إنشاؤه في منطقة كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبوراضي التابعة للسكة الحديد، وهو الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمعا لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة، كما أن المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات.

تصنيع 50 قطارا بتكنولوجيا تالجو

وسيقوم المصنع بتصنيع 50 قطارا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى و50 قطارا كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان، كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتداء من القطار الأول بنسبة 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بإسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل لـ45% للمكونات المحلية على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.