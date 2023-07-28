حان الوقت لجني ثمار التعب الذي طال لمدة عام أو أكثر خلال رحلة اجتهاد الطلاب للحصول على أعلى الدرجات في الثانوية العامة، والالتحاق بالكليات التي يأملون في دخولها. وخلال الساعات القليلة القادمة تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط للشعبتين علمي وأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط «علمي وأدبي» من وزارة التربية والتعليم، عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، فور ظهورها خلال الساعات القلية المقبلة.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة؟

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس علمي وأدبي من وزارة التربية والتعليم عبر بوابة «الوطن» من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تصفح لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

وزفت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023، بشأن نتيجة الثانوية العامة، خاصة امتحانات المواد الصعبة، حيث كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في مادة الكيمياء، التي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.