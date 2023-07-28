تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في الشروق

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بالقاهرة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

قانون العقوبات، تناول العقوبة القانونية لإرتكاب جريمة السرقة، حيث أوضح محمد عبد الحميد الصادق المحامى لـ«الوطن»، أن المادة 313 تنص على أنه يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة الشروق بالقاهرة، فقد تمكن رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات بضبط شخصين، لقيامهما بإرتكاب سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب «المغافلة»، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهما «سيئ النية عامل بمحل للمشغولات الذهبية» تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.