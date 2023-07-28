حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة الدراجات النارية بالمرج.. ومحام يكشف العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص بتهمة سرقة الدراجات النارية في منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط 4 أشخاص لسرقة موتوسيكلات

وتوصلت تحريات الشرطة في منطقة المرج بالقاهرة إلى قيام 4 أشخاص بسرقة الدراجات النارية، وقام رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات بضبطهم وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتم ضبطهم أثناء شروعهم في سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم، وفرد خرطوش، وطلقتين للعيار ذاته.

وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك»، وبإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية له معلومات جنائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات أوضح محمد عبد الحميد الصادق المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 313 تنص على أنه يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الصادق أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».