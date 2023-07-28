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القبض على 6 متهمين بتهمة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

كتب:

محمد سيف
01:02 م | الجمعة 28 يوليو 2023
المتهمون

المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة لمكافحة جرائم السرقات من ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال شروعهم في سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم، وفرد خرطوش، وطلقتين للعيار ذاته.

واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك»، وبإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية له معلومات جنائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

كما ضبط شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حال شروعهما في سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.