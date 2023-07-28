القبض على 6 متهمين بتهمة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة لمكافحة جرائم السرقات من ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال شروعهم في سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم، وفرد خرطوش، وطلقتين للعيار ذاته.

واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك»، وبإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية له معلومات جنائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

كما ضبط شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حال شروعهما في سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، واتخذت الإجراءات القانونية.