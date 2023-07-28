موفدة «إكسترا نيوز»: عروض مبهرة من مسرح الشارع بمهرجان العلمين الجديدة

قالت جاكلين ماهر، موفدة «إكسترا نيوز»، إن المسرح المكشوف بمدينة العلمين الجديدة يشهد تفاعلا من الجمهور، المنتظر لانطلاق حفل الفنان علي الهلباوي، مشيرة إلى الحالة الجميلة والمبهجة أمام «مسرح الشارع» وتوافد الزائرين بلا انقطاع وسط الأجواء الاحتفالية.

ماهر: مسرح الشارع مقام على امتداد كورنيش العلمين

وأضافت «ماهر»، خلال تقديمها فقرة من تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الهواء والنسمات الصيفية، خاصة مع غروب الشمس، تجعل الأجواء أكثر بهجة، مؤكدة أن مسرح الشارع المُقام أمام شاطئ «البحر المتوسط» على امتداد كورنيش العلمين انطلقت أولى عروضه أمس وشاهدناها.

عروض المسرح المكشوف بمدينة العلمين الجديدة

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز»، بأن مسرح الشارع يعد مسرحا مكشوفا يتفاعل معه الجمهور، وزواره غير معروفين لأنه متاح لأي مارة، إذ يمكنهم متابعة العروض والفنون المختلفة المقدمة عليه.. وأمس كان هناك عرض لفريق وكورال هارموني عربي من شباب جامعة عين شمس نجحوا في جذب كافة الطبقات والفئات العمرية وكانوا في حالة انسجام كبيرة مع ما يُعرض».