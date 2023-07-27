إكسترا نيوز تنشر بروفات «مسرح الشارع» في مهرجان العلمين الجديدة

نشرت قناة «إكسترا نيوز» فيديو عن فرقة هارموني عربي أثناء أداء بروفات مسرح الشارع في العلمين الجديدة.

ويشهد مهرجان العلمين فعاليات مختلفة ومتنوعة ثقافية وفنية ورياضية، من ضمنها مسرح الشارع التفاعلي الذي سينطلق في مصر لأول مرة، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى التفاعل مع الجمهور ويقدم وجبة فنية.

مسرح الشارع يقدم 300 أغنية

ويبدأ مسرح الشارع اليوم بحفل فريق هارموني عربي وهو فريق من الشباب والشابات معظمهم من جامعة عين شمس، بواقع 200 فرد، حيث سيقدم نحو 30 أغنية لكوكتيل من أجمل النجوم مثل محمد منير وبهاء سلطان وعدد كبير من الأغنيات الأخرى، حيث يستهدف الفريق كل الأعمار والنجوم.