انطلاق فعاليات مسرح الشارع على هامش مهرجان العلمين (صور)

انطلقت فعاليات مسرح الشارع على هامش مهرجان العلمين الجديدة، وعرضت قناة «إكسترا نيوز» جانبا من الحفل، حيث أحيى كورال «هارموني عربي» سهرة فنية في المهرجان.

فعاليات في كورنيش العلمين

على صعيد متصل، قالت جاكلين ماهر موفدة قناة إكسترا نيوز، إلى مدينة العلمين الجديدة، إن كورنيش العلمين الجديدة يشهد فعاليات مختلفة ومتنوعة ثقافية وفنية ورياضية ضمن مهرجان العلمين.

وأضافت في رسالة على الهواء، أن مسرح الشارع التفاعلي يجري التجهيز والتحضير له، ولأول مرة سينطلق في مصر، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى التفاعل مع الجمهور ويقدم وجبة فنية.

وتابعت: «مسرح الشارع لا يختار جمهوره، لكن جمهوره يراه بالصدفة عندما يكون على الممشى ويتفاعل مع ما يقدمه، ومن المقرر أن يبدأ مسرح الشارع اليوم بحفل فريق هارموني عربي وهو فريق من الشباب والشابات معظمهم من جامعة عين شمس، بواقع 200 فرد».

وأوضحت أن الفريق سيقدم نحو 30 أغنية لكوكتيل من أجمل النجوم مثل محمد منير وبهاء سلطان وعدد كبير من الأغنيات الأخرى، حيث يستهدف الفريق كل الأعمار والنجوم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على المسرح.