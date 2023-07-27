قناة «dmc» تعرض فعاليات مسرح الشارع ضمن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

عرضت قناة «dmc» لقطات مباشرة من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ولا سيما فعاليات مسرح الشارع المقام ضمن المهرجان.

انطلاق مسرح الشارع في العلمين

يذكر أن مسرح الشارع بدأ اليوم بحفل فريق هارموني عربي وهو فريق من الشباب والشابات معظمهم من جامعة عين شمس، بواقع 200 فرد، حيث سيقدم نحو 30 أغنية لكوكتيل من أجمل النجوم مثل محمد منير وبهاء سلطان وعدد كبير من الأغنيات الأخرى، حيث يستهدف الفريق كل الأعمار والنجوم.

فعاليات مختلفة ومتنوعة في مهرجان العلمين

ويشهد مهرجان العلمين فعاليات مختلفة ومتنوعة ثقافية وفنية ورياضية، من ضمنها مسرح الشارع التفاعلي الذي انطلق في مصر لأول مرة، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى التفاعل مع الجمهور ويقدم وجبة فنية.