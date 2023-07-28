إصابة طفلين شقيقين في تصادم سيارة مع دراجة نارية بالبحيرة

أصيب قبل قليل طفلين شقيقين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الدلنجات المسين بنطاق دائرة شرطة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلا المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال مستشفى الدلنجات شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «ياسين.ع.ا» شهرين، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، «محمد.ع.ا»، 6 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة