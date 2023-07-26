إقبال كبير من السائحين على مهرجان الفواكه في الغردقة.. مزمار بلدي و«أنيميشن»

شهدت شواطئ الغردقة إقبالًا كبيرًا من قبل السائحين وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف، ونظمت أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مهرجان الفواكه على الشواطئ إذ جرى توزيع طني من فواكه الصيف، تنوعت ما بين البطيخ والكنتالوب والمانجو والعنب، بالإضافة إلى توزيع بعض المشروبات الخفيفة على نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية.

إقبال على مهرجان الفواكه

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الفواكه على شواطئ الغردقة، إن الغرض من المهرجان تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة، بمشاركة فرق الأنيميشن وفرقة المزمار البلدي.

وأضاف أن مهرجان الفواكه شارك فيه 15 طباخا باستخدام كميات كبيرة تقدر بـ2 طن من فاكهة الصيف المتنوعة مثل المانجو والعنب والتين والكانتلوب والبلح والخوخ والبطيخ والموز، وجرى إعداد تورتة الفواكه بطول 10 أمتار بالفواكه الطازجة.

ومن جهته أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية منظمة المهرجان إلى أن فنادق الغردقة تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، مؤكدا أن ذلك لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح أن الغردقة تنتعش بالسياحة لزيادة الإقبال على الحجوزات وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة يوميا، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90 %.