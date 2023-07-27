عروض «الفلاي بورد» تضيء سماء الغردقة ليلا.. حركات استعراضية لجذب السياح

نظمت عددا من فنادق الغردقة عروض لعبة «الفلاي بورد»، ليلا على الشواطئ في حركات استعراضية نالت إعجاب وتشجيع تصفيق السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

عروض الفلاي بورد بالغردقة

كشف علاء الدين محمود مدير عام رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية نظمت عروض «الفلاى بورد»، والشهير بالرجل الطائر في حركات استعراضية ليلا على الشواطئ، وجذبت السياح الأجانب من جنسيات مختلفة التي تفاعلت معها على أنغام الموسيقى.

الفلاي بورد يجذب السياح الغردقة

وأكد «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي لمدينة الغردقة، حيث يحرص السياح على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة.

أشهر لاعبي الفلاى بورد

وقال مجدي عبد الغني لاعب الفلاي بورد، إن اللعبة، هي استعراض وعمل حركات يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفلاي بورد أصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء في الفنادق وعلى شواطئ الغردقة، وسافر فرنسا، خصيصاً للتدريب عليها بواسطة مخترعها.