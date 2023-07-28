جمهور راغب علامة يرقص في مهرجان العلمين الجديدة على نغمات «استمارة 6»

يستكمل النجم اللبناني، راغب علامة، حفله المقام ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة، بتقديم أغنية «استمارة 6» التي تفاعل معها الحاضرين بالرقص.

وقدم علامة، خلال وصلته، أغنيات «قلبي عشقها، وفورا غرام، وأنا اسمي حبيبك، وصعب تغيب».

وخلال الحفل، أشاد راغب علامة، بالمهرجان وبانطلاقته الرائعة، متمنيا أن يسعد جمهوره.

يذكر أن أولى حفلات مهرجان العلمين، كانت الأسبوع الماضي، بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، حضره ما يقرب من 12 ألف شخص.