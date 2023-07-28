الصور الأولى من تجهيزات حفل راغب علامة ونانسي عجرم في مهرجان العلمين

تستعرض «الوطن» الصور الأولى من تجهيزات حفل راغب علامة ونانسي عجرم، المقرر تنظيمه بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

توافد الجمهور على حفلة راغب علامة ونانسي عجرم

وبدأ الجمهور في التوافد على الحفل منذ السادسة مساءً ومن المقرر أن ينطلق الحفل بعد قليل.

ويتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عدد كبير من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية، بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، بالإضافة لمسابقات لفرقة العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

ومن المقرر أن يشدو راغب علامة، بعدد كبير من أغانيه المتميزة، أبرزهم «نسيني الدنيا، الحب الكبير، سهروني الليل، استمارة 6، قلبي عشقها، أسف حبيبتي، في كتير حلوين، تعاليلي».

نجاح راغب علامة الاخير

وحقق راغب علامة نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال أغنيته الجديدة «في كتير حلوين»، التي طرحها منذ شهر تقريبا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهد، إذ جاءت من كلمات عصام شعبان، وإخراج اختر كود.

يذكر أن المهرجان انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.