راغب علامة في لقاء خاص مع التلفزيون المصري على هامش مهرجان العلمين

يحل النجم اللبناني راغب علامة، ضيفا على برنامج «التاسعة» بالقناة الأولى، في لقاء خاص على هامش مهرجان العلمين.

وتحدث راغب علامة، مع الإعلامية، هدير أبو زيد، عن كواليس حفله في مهرجان العلمين بمشاركة النجمة نانسي عجرم.

راغب علامة يشيد بمدينة العلمين الجديدة

وكشف علامة، عن إعجابه الشديد بمدينه العلمين الجديدة، التي يعتزم قضاء إجازة الصيف على شواطئها، خاصة بعد الطفرة الكبيرة، التي شهدها الساحل الشمالي منذ إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

وتحدث المطرب اللبناني، راغب علامة، عن مشاريعه الفنية الجديدة حيث يستعد لإطلاق عدد من الأغنيات خلال صيف 2023 باللهجة المصرية، استمرارا لسلسلة الأغاني الناجحة التي قدمها خلال الفترة الماضية.