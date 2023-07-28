راغب علامة يشكر الشركة المتحدة على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين

وجه الفنان راغب علامة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حفله المقام، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة.

راغب علامة يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال راغب علامة، إن المهرجان انطلق بشكل رائع، ونتمنى أن يسعد جمهوره، بينما صعد المطرب اللبناني، على نغمات أغنيته الشهيرة «اللي باعنا» وسط هتاف وصيحات الجمهور.

أغاني راغب علامة

ومن المقرر أن يشدو راغب علامة، بعدد كبير من أغانيه المتميزة، أبرزهم «نسيني الدنيا، الحب الكبير، سهروني الليل، استمارة 6، قلبي عشقها، أسف حبيبتي، في كتير حلوين، تعاليلي».

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، انطلق في 13 يوليو، وكانت أولى حفلاته، للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص. ويستمر المهرجان حتى يوم 26 أغسطس المقبل.