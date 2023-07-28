راغب علامة يبدأ حفله في مهرجان العلمين على نغمات «اللي باعنا خسر دلعنا»

بدأ الفنان راغب علامة حفله المقام ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة، على نغمات أغنيته الشهيرة «اللي باعنا خسر دلعنا»، وسط هتاف وصيحات الجمهور.

راغب علامة يوجه الشكر لجمهور العلمين

وشكر راغب علامة الجمهور الحاضر، مؤكدا حبه وعشقه لمصر، ودعمه لمدينة العلمين.

ومن المقرر أن يشدو راغب علامة، بعدد كبير من أغانيه المتميزة، أبرزها «نسيني الدنيا، الحب الكبير، سهروني الليل، إستمارة 6، قلبي عشقها، أسف حبيبتي، فى كتير حلوين، تعاليلي».

نجاح راغب علامة في أغنية « في كتير حلوين»

وحقق راغب علامة نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال أغنيته الجديدة «في كتير حلوين»، الذى طرحها منذ شهر تقريبا عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهد؛ إذ جاءت من كلمات عصام شعبان، وإخراج اختر كود.

يذكر أن مهرجان العلمين انطلق الاسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص، وقدم خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.