نانسي عجرم تبدأ حفلها بمهرجان العلمين على نغمات «بتفكر في أيه»

صعدت الفنانة نانسي عجرم، لحفلها المقام حاليا في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على نغمات أغنية بتفكر في أيه.

وشكرت نانسي في حفلها كل الحاضرين، مؤكدة أن العالم فعلا علمين، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أهم وأبرز أغنياتها، منها «قولت أنا كده، وحبك سفاح، وأخاصمك أه».

وخلال هذا العام، طرحت نانسى عجرم، أكثر من أغنية جديدة، وأحيت حفلات عديدة في الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن المهرجان كان انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور نحو 12 ألف شخص، قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.