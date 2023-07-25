أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم وراغب علامة بمهرجان العلمين الجمعة

يستعد الفنان راغب علامة، والفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل جماهيري كبير، الجمعة المقبلة، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم

طرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بالعلمين، حتى يتمكن الجمهور من حجزها وحضور الحفل، حيث جاءت كالتالي:

الصالات: 35000 جنيه مصري

المسرح الأمامي: 750 جنيهًا مصريًا

عاديًا: 350 جنيهًا مصريًا

تذكرة جماعية: 650 جنيهًا مصريًا

تذكرة جماعية: 250 جنيهًا مصريًا

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية، أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، أبرزهم أحمد سعد وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، وعمر خيرت، الكينج محمد منير، بلقيس، رامي عياش، وغيرهم.