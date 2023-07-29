نائب وزير الدفاع الروسي: القاهرة وموسكو تربطهما علاقات تاريخية منذ الاتحاد السوفيتي

أشاد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، بالعلاقات المصرية الروسية، معتبرًا أنها وصلت لأعلى مستوياتها، وأن القاهرة وموسكو يربطهما تاريخ طويل من التعاون المشترك.

واعتبر نائب وزير الدفاع الروسي خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، أنها على أعلى مستوى، مشيرًا أن روسيا ورثت الاتحاد السوفيتي، الذي له تاريخ ممتد من التعاون الوثيق مع مصر في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والعسكرية والطاقة النووية والطاقة بشكل عام.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أن روسيا ومصر تجمعهما أواصر الصداقة القديمة، خاصة في المجال العسكري، مشيرًا إلى أن روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي، تعد استكمالًا لكل شيء جيد فعله الاتحاد السوفيتي مع القارة الأفريقية.