باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية: تعهدات روسيا رسالة طمأنة للقادة الأفارقة

قالت نسرين الصباحي، باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعهدات روسيا في إطار القمة الروسية الأفريقية أعطت رسالة طمأنة لقادة القارة السمراء للمشاركة بشكل نوعي، وهذا يتبين في أكثر من شكل منها القضية الأهم وهي الأمن الغذائي.

شحنات مجانية للدول الأفريقية الأكثر تضررا

وأضافت «الصباحي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه من خلال تعهدات روسيا أنها تزيد الإمدادات الغذائية، ويكون هناك شحنات مجانية للدول الأفريقية الأكثر تضررا، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الدول، ومن ثم تحقق نتائج إيجابية في مجالات الغذاء تساعد هذه الدول في الحصول على الحبوب بشكل أرخص.

وأوضحت أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل والمتساوي بين الدول الأفريقية وروسيا في تعزيز العلاقات بينهما، وتساعد روسيا في تعزيز حضورها في القارة الأفريقية في ظل احتدام التنافس الغربي الروسي، وانتقال نطاقه الجغرافي من أوكرانيا وشرق أوروبا إلى أفريقيا.

دعم الجيوسياسي لروسيا

ولفتت أن القارة الأفريقية توفر لروسيا الدعم الجيوسياسي، والشراكات الاقتصادية البديلة، في إطار النظام العالمي الجديد.