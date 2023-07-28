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روسيا: نعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الأفريقية

كتب:

أ ش أ
08:51 م | الجمعة 28 يوليو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، إن بلاده ستعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية.

عودة روسيا إلى أفريقيا 

وقال بوجدانوف- في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبورج- «سنعمل على مسالة إلغاء التأشيرات مع الدول الأفريقية»، مؤكدًا أن شعار «عودة روسيا إلى أفريقيا» يعني وجودها المادي والدبلوماسي والرسمي في الدول الأفريقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق أن تطوير العلاقات مع أفريقيا من أولويات السياسة الروسية، وجدد استعداد روسيا للإسهام في تعزيز سيادة دول القارة.

يشار إلى أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية؛ تقام في مدينة سانت بطرسبورج خلال يومي 27 و28 يوليو الجاري.

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بقلم أ ش أ