رئيس الاتحاد الأفريقي: إذا ربحت روسيا فقد ربحت أفريقيا

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس دولة جزر القمر، إن القمة الروسية الأفريقية، أحرزت كثير من النجاحات خلال أيام عقدها، مشيرا إلى أن نجاح القمة يعكس نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفريقيا بشكل عام: «إذا ربحت روسيا فقد ربحت إفريقيا».

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته بالجلسة الختامية للقمة الروسية الأفريقية وذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات الروسية الأفريقية كبيرة وممتدة، وعند الشدائد يعرف الأصدقاء، حيث إنه في مرحلة الاستعمار التي شهدتها دول أفريقيا وجدت بجانبها دولة روسيا لتدعمها في الخلاص من ذلك الاستعمار: «روسيا من أوائل الدول التي قدمت دعما ضد العبودية والاستعمار، ولدينا علاقات تاريخية تمتد لعقود، وحان الوقت لإعطاء زخم إضافي إليها لنمضي قدما للأمام».

وأوضح أن القمة ناقشت الكثير من القضايا، التي أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث إن روسيا مستعدة لدعم الدول الأفريقية في التعليم وتدريب الكوادر والكفاءات، لأن جميع الدول الأفريقية أرسلت طلباتها لتلقي العلوم في روسيا، وهؤلاء الكوادر يعملون الآن في القطاع الخاص والحكومي، وسنسير إلى الأمام جنبا إلى جنب مع روسيا، ونعلم أن لدى روسيا قدرات جيدة.