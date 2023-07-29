نائب وزير الدفاع الروسي: الاتحاد السوفيتي ساعد أفريقيا على التحرر من الاستعمار

تحدث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين عن العلاقات الأفريقية الروسية، مشيرًا إلى أن أول ما فعله الاتحاد السوفيتي، كان المساعدة في تحرير الدول الأفريقية من الاستعمار، لافتًا إلى أن روسيا مستمرة في كونها داعمة لهذا الاتجاه، مؤكدًا أن روسيا لها علاقات بالعديد من الدول الأفريقية في مجالات التعاون العسكري، وخاصة في التعاون العسكري الفني.

المشاركة في تحسين مستوى المعيشة بالقارة الأفريقية

أوضح خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، أن روسيا يمكن أن تشارك في تحسين مستوى المعيشة بالقارة الأفريقية.

روسيا لها مشروعات تنفذها في القارة الأفريقية منذ سنوات

أشار إلى أن روسيا لها مشروعات تنفذها في القارة الأفريقية منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه المشروعات، مرتبطة في المقام الأول بالاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة في القارة الأفريقية في الزراعة والصناعة والمجالات الحيوية للدول.

وشهدت مدينة سان بطرسبورج الروسية، فعاليات القمة الروسية الأفريقية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.