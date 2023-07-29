نائب وزير الدفاع الروسي: موسكو تنفذ التزاماتها بشرف دائما

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن روسيا دائمًا تنفذ التزامتها بشرف فيما يخص الطاقة والطاقة الكهرومائية والمواد المائية التي تسهم فيها روسيا، كذلك الطاقة النووية ما يحسن مستوى المعيشة.

روسيا تقدم المساعدة في المجال العسكري وبناء وتطوير القوات المسلحة للدول الأفريقية

أوضح نائب وزير الدفاع الروسي خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج أن روسيا تقدم المساعدة في المجال العسكري، وبناء وتطوير القوات المسلحة للدول الأفريقية، في اتجاهات متعددة مثل توريد المعدات العسكرية والتأهيل للعسكريين الأفارقة في كل التخصصات الممكنة.

روسيا تعمل على تحسين مستوى المعيشة في القارة الأفريقية

وشدد نائب وزير الدفاع الروسي، على أن لدى روسيا في هذا المجال كل الإمكانات مؤكدًا على أن ذلك يحسن مستوى المعيشة في القارة الأفريقية.

وشهدت مدينة سان بطرسبرج الروسية، فعاليات القمة الروسية الأفريقية، بمشاركة واسعة من زعماء القارة السمراء، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.