نانسي عجرم تستعيد الذكريات في حفل مهرجان العلمين بـ«أخاصمك أه» و«يا أطبطب»

استعادت الفنانة نانسي عجرم خلال حفلها المقام حاليا في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ذكريات أغنياتها القديمة، منها أه ونص ويا أطبطب يا دلع وأخاصمك أه.

قدمت نانسي خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياتها، منها بتفكر في أيه وما تيجي هنا وقول تاني كده وبدنا نولع الجو وحبك سفاح، متوجهة بالشكر لكل الحاضرين، مؤكدة أن العالم فعلا علمين.

وارتدت نانسي خلال الحفل، فستان متميز بإطلالة صيفية، تتناسب مع أجواء الحفل.

يذكر أن مهرجان العلمين، كان انطلق الأسبوع الماضي، بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص، قدم خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.