صيحات جمهور نانسي عجرم تتعالى في حفل مهرجان العلمين على نغمات «أنت أيه»

تصاعدت صيحات جمهور الفنانة نانسي عجرم، خلال حفلها المقام حاليا في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية «أنت أيه»

قدمت نانسي خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياتها، منها «بتفكر في أيه وما تيجي هنا وقول تاني كده وبدنا نولع الجو وحبك سفاح».

وشكرت نانسي في حفلها، كل الحاضرين، مؤكدة أن العالم فعلا علمين.

وكانت نانسي عجرم، أحيت حفلات عديدة في الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية، احتفالا بالكريسماس.

يذكر أن المهرجان كان انطلق الأسبوع الماضي، بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور نحو 12 ألف شخص، قدم خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.