قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك بـ6 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت مصادر، قالت في وقت سابق، لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن من المقرر إرسال «واشنطن» عدة «دبابات أبرامز» إلى ألمانيا في أغسطس المقبل حيث ستخضع للتحديث النهائي قبل نقلها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن» تخطط لإرسال 31 «دبابة إبرامز» إلى أوكرانيا

وأشارت «بوليتيكو» في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة، تعتزم البدء بإرسال «دبابات أبرامز» إلى «كييف» في سبتمبر المقبل. وتخطط «واشنطن» لإرسال 31 «دبابة إبرامز» إلى أوكرانيا.

وأوضحت «بوليتيكو»، أن الدفعة الأولى مكونة من 6 إلى 8 دبابات. واضافت المصادر، أن بعد اكتمال العملية، سيتم إرسال الدفعة الأولى من «دبابات أبرامز» من طراز «إم 1 أيه 1» إلى أوكرانيا.

الناتو يهدد بيلاروسيا

وفي بولندا، قال وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، إن بوسع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فرض عزلة كاملة على بيلاروسيا في حال الضرورة، مؤكدا أنه سيكون هناك رد فعل مشترك مدروس وقوي على كل استفزاز خطير.

وأشار كامينسكي، إلى أن «وارسو» على اتصال بليتوانيا ولاتفيا، اللتين تهددهما الاستفزازات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.