إعلان نتيجة الدور الثاني لـ«أولى وتانية» ثانوي بالإسماعيلية اليوم

تشهد محافظة الاسماعيلية اليوم السبت، إعلان نتيجة الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية العامة، بعد انتهاء الامتحانات الخميس قبل الماضي في جميع مدارس الإدارات التعليمية المختلفة.

إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن جميع مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة، ستعلن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي صباح اليوم بالمدارس، لتكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بالمدرسة بشكل مباشر.

وأضاف «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات جرت بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية، وسط تأمين شرطي في جميع اللجان، دون استقبال أي شكاوى من الطلاب.

امتحانات الدور الثاني في الإسماعيلية

وقال إن امتحانات الدور الثاني في الإسماعيلية، انطلقت 15 يوليو الجاري للصف الأول الثانوي، فضلا عن امتحانات الدور الثاني لامتحانات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من الامتحانات للمرحلة الثانوية والابتدائية والإعدادية، فيما تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني في جميع مدارس المحافظة.