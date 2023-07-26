محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية.. اعرف الأسماء

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الازهرية المبصرين وذوي الهمم، معبرا عن سعادته بتكريمهم، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات، مشيدا بحرص الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله.

وجاء التكريم وسط فرحة عارمة من الطلبة وأسرهم لاهتمام قيادات المحافظة بتكريمهم لتشجيعهم على مواصلة التقدم والنجاح بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، والدكتور لواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المدن، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

تكريم الطلاب الأوائل

وكرم محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أوائل الإعدادية من ذوي الهمم، محمد أحمد عبد اللاه محمد عبدالله القلشانى بمعهد عادل غانم الاعدادى بنين مجموع 437 درجة، وملك مصطفى إبراهيم بسيوني زغلول، معهد الطوال الاعدادى فتيات مجموع 416 درج، وبسملة على أحمد مصطفى بديوي، سنهور المدينة الاعدادى فتيات بمجموع 351 درجة، وياسمين صبحي عبد السلام عبد الصمد داوود، مدرسة سنهور المدينة فتيات بمجموع 350 درجة، وسارة السيد جمعة السيد رمضان، معهد فتيات الورق الإعدادي بمجموع 336 درجة.

تكريم الطلاب الأوائل مبصرين

كما كرم محافظ كفر الشيخ، العشرة الأوائل من الطلاب المبصرين وهم: معاذ إبراهيم محمد هنداوى، معهد شالما الإعدادى بنين بمجموع 490 درجة، و حسناء شرف الدين سعد مسعد حمام، معهد فتيات بني بكار الإعدادي بجموع 489 درجة، وروان يوسف أبو السعود يوسف الشال، معهد فتيات بنى بكار الإعدادى بجموع 489 درجة، وسارة عماد محمد متولى الصياد، معهد مطوبس الاعدادى فتيات بجموع 489درجة، وفرحة محمد حسن السعيد الفقي، معهد البحيري الاعدادى فتيات بجموع 489 درجة، وهاجر أسامه السيد محمد جاويش، معهد البياض الاعدادى فتيات بجموع 489 درجة، وأيه ربيع محمد على عبد الفضيل، معهد اريمون الإعدادي فتيات بجموع 488 درجة، وأروى وائل السعيد الرويني، معهد سيدي سالم الإعدادي فتيات بجموع 488 درجة، وريهام محمد الزناتي مرسي المرشدي، معهد البحيرى الاعدادى فتيات بجموع 488 درجة، ومحمد جمعة السيد أبو زيد البكليمي، معهد المندورة الإعدادي بنين بمجموع 488 درجة.