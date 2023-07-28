نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا، ستظهر خلال أسبوع واحد من انتهاء الامتحانات، حيث تبدأ أعمال التصحيح والتدقيق وتقدير الدرجات يوم الثلاثاء المقبل، وبعد المراجعة يتم إعلان النتيجة في جميع مدارس محافظة المنيا بالإدارات التعليمية التسع، حتي يتمكن الطلاب الناجحون من تقديم أوراق الالتحاق بصفوف الثانوي العام والفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا

وقال مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنيا تنتهي يوم الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، ثم تبدأ أعمال الكنترول تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا التي تستغرق نحو أسبوع واحد.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا

وأضاف مسؤول التعليم، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا لا يستغرق وقتا طويلا مقارنة بامتحانات الدور الأول لأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني قليل جدا، كما أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تتم أولا باول.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة المنيا الشهر الجاري وتحديدا يوم 24 يوليو، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وتنتهي يوم الإثنين المقبل 31 من يوليو الجاري بامتحان مادة العلوم، وخلال أسبوع واحد يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنيا.