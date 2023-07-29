تقديم 585 ألفا و162 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ خلال شهر

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 585 ألفا و162 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» خلال 30 يوما، وذلك منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي.

مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 99 ألفا و96 خدمة ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وغيرها من المبادرات الرئاسية الأخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و349 مواطناً، كما أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 67 ألفا و912 حالة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 66 ألف و57 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 244 و748 طفلاً وطفلة.

فريق متحرك أمام كل مسجد

وأضاف «الشربيني»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي، وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، مشيراً إلى تواجد فريق متحرك أمام كل مسجد من المساجد القريبة من الوحدات الصحية، والمساجد الرئيسية في المراكز والمدن والقرى، أثناء وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة أسبوعياً وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجّه «الشربيني»، الدعوة إلى جميع المواطنين للتوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335»، للكشف وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم، مؤكداً أنّ جميع الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية تماماً.