أزمة جديدة في الأفق.. مساعدات أمريكية جديدة لـ تايوان و«بكين» ترد

تعد قضية تايوان من الملفات الشائكة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ومن وقت لآخر، تحدث توترات بين «واشنطن» و«بكين»، على خلفية الإعلان عن مساعدات أمريكية للجزيرة التي تعتبرها الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها.

كما تندلع توترات بين الولايات المتحدة والصين، وإدانات متبادلة بين الطرفين، على خلفية عبور سفن عسكرية أمريكية لـ«مضيق تايوان»، وفي السياق، تلوح أزمة جديدة في الأفق، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لـ«تايبيه».

345 مليون دولار مساعدات أمريكية جديدة لتايوان

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في وقت سابق، حزمة من المواد والخدمات الدفاعية والتعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، بقيمة 345 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة، سترسل لـ«تايوان»، أنظمة دفاع جوي محمولة، وقدرات استخبارات ومراقبة، وأسلحة نارية وصواريخ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحثت السلطات الصينية، فجر اليوم السبت، عن مساعدات «واشنطن» لـ«تايوان»، الولايات المتحدة على وقف إثارة التوترات حول الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«بكين» تدعو «واشنطن» للتوقف عن تهديد السلام في مضيق تايوان

وقال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الولايات المتحدة، «ليو بينجيو»، إن السفارة الصينية في «واشنطن»، يجب على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين «بكين» و«واشنطن»، والتوقف عن بيع الأسلحة لـ«تايبيه»، والتوقف عن خلق عوامل جديدة قد تؤدي إلى التوتر، والتوقف عن تهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأكد «بينجيو»، أن الصين تعارض العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وبيع الأسلحة لـ«تايبيه».