مجاميع الثانوية العامة 2023.. أنباء عن وصول نسبة النجاح لـ93%

ينشغل طلاب الثانوية وأولياء الأمور بمسألة مجاميع الثانوية العامة 2023، حيث يعيش الجميع حالة من الترقب والقلق بخصوص النتيجة، التي من المنتظر إعلانها خلال ساعات، عبر موقع جريدة الوطن.

مجاميع الثانوية العامة 2023 وصلت النسبة لـ93%

بخصوص مجاميع الثانوية العامة 2023، فإن وزارة التربية والتعليم، كشفت عن موشرات مجاميع الثانوية العامة 2023، التي وصلت فيها نسب النجاح إلى 93.9%، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن.

مجاميع الثانوية العامة 2023 لم يحصل أحد على 100%

ذكرت مصادر بعض المعلومات عن مجاميع الثانوية العامة 2023 في تصريحات لـ«الوطن»، حيث لم يحصل أي طالب في نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع 100%، وبلغت مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بين 88.5 و93.9% في الوقت الذي تم تجميع جميع الدرجات إلكترونيا داخل الكنترولات، دون أي تدخل بشري.

أسهل طريقة لمعرفة مجاميع الثانوية العامة 2023

وبعد معرفة مجاميع الثانوية العامة 2023، نشرح لكم أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر البوابة الإلكترونية لجريدة الوطن.

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع «الوطن» من هنــــا.

- كتابة الاسم رباعي بشكل صحيح.

- كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم الهاتف.

- النقر على «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة، فور إعلانها خلال الساعات القادمة وذلك عقب الانتهاء من مؤتمر الثانوية العامة الذي تستعد له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي.