عاجل.. نسب نجاح الثانوية العامة 2023.. نتائج مبشرة

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ تسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، ونتيجة لذلك، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن نسب نجاح الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد انتهاء من تصحيح الامتحانات.

التعليم: نسب النجاح مطمئنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة ومطمئنة، والدرجات عالية، وتراوحت بين 88.5% و93.9%، ومن المقرر اعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد الدراسية كالتالي:

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023.. في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 أدبي

- نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023.. في مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنّ إجراءات وخطوات التصحيح تمر بمراحل متعددة ودقيقة تحت إشراف كوادر متميزة، لضمان الدقة والجودة.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة عبر بوابة الوطن الإلكترونية والتي يمكن للطلاب الحصول عليها بكل سهولة.