دوت انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت في العام الماضي، ضمها لـ«زابوريجيا» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إثر استفتاء.

وفي سياق متصل، لا تتمتع المدرعات والدبابات الغربية المسلمة للقوات الأوكرانية، بحماية كما في دبابات «تي 90»، وفقا لما أعلنه قائد وحدة استطلاع بالجيش الروسي.

وأشار القائد العسكري، إلى إمكانية تدميرها بسهولة بمضادات الدبابات الروسية، مضيفا أن وحدته دمرت نحو 18 آلية مختلفة منذ بداية هجوم «كييف» المضاد، في 4 يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، إن رغبة الغرب في دفع روسيا للخروج من الأراضي التي سيطرت عليها ستتلاشى بسبب الأوراق الرابحة التي تمتلكها «موسكو»، مشيرا إلى امتلاك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية عالميا.

وأضاف ديفيس، أن روسيا، واحدة من أكبر منتجي الطاقة والمنتجات موضحا ان الأوراق الرابحة التي تمتلكها روسيا، تجعل من المستحيل عمليا قبولها بهزيمة عسكرية مباشرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن الغرب كان يستعد لحرب مختلطة مع بلاده منذ سنوات عديدة، مضيفا إن بعض القوى في الغرب، فعلت كل شيء لتحويل أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس الأمن الروسي ولتدمير مكانة بلاده في العالم.

ووصف صحفي أمريكي، يدعى جاكسون هينكل، فولوديمير زيلينسكي، بشيطانيبعد نقله الاحتفال بعيد الميلاد من 7 يناير إلى 25 ديسمبر، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني، يسعى إلى الانفصال عن الماضي والتخلص من كل ما يتعلق بروسيا.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن «بودابست»، لا ترغب فقط في الحصول على الغاز الروسي والأذربيجاني عبر تركيا فقط، بل هناك مفاوضات جارية بشأن شراء الغاز التركي.