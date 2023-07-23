الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية زرعت ملايين الألغام لعرقلة الهجوم المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، عن استعادة نحو 210 كيلومترات من أراضيها، التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، منذ بدء الهجوم المضاد، في ظل تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات متطورة من طراز (F-16)، والتي تزيد من حظوظ أوكرانيا في صراعها مع روسيا الاتحادية.

زراعة روسيا للألغام

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد، أن بعض الطيارين يمكنهم التدريب على مقاتلات F16 خلال 6 أسابيع، كما حدث مؤخراً حصار للقوات الروسية في مدينة باخموت، فيما عمدت القوات الروسية إلى زراعة ملايين الألغام لعرقلة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

روسيا تعلق على تحركات التحالف الدولي

بدورها علقت وزارة الدفاع الروسية على الوضع مؤخراً، قائلة: «هناك مسيرة تابعة للتحالف الدولي تقترب بشكل خطير من طائراتنا في سوريا».

وزودت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر داعم لأوكرانيا، نظام كييف بقنابل عنقودية ستعمل أوكرانيا على استخدامها في الفترة المقبلة، من أجل ترجيح كفة الصراع لصالحها.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 عقب إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية، التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم، وسط رفض غربي لهذا الأمر.