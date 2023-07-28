دوي انفجارات بالمناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في زابوريجيا

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، إن صاروخا روسيا من طراز «إسكندر» أصاب ورشة لتصليح العربات المدرعة، تابعة للقوات الأوكرانية بمصنع «زابوروج ستال».

دفاع روسيا أمام أوكرانيا

وفي مقال للكاتب بريندان كول، نشرته صحيفة «نيوزويك» الامريكية، رأى كاتب المقال، أن الأسلحة الغربية الجديدة التي تلقتها أوكرانيا قوبلت فعليا بخطوط دفاع روسية قوية وبسبب «أسنان التنين» قطع خرسانية هرمية الشكل، ما تسبب في فشل هجوم«كييف» المضاد.

أنطونوف: علاقات «موسكو» مع «واشنطن» غير موجودة

وتوجه توريدات القذائف العنقودية من الولايات المتحدة إلى «كييف» ضربة إلى ما تبقى من العلاقات بين «موسكو» و«واشنطن»، وفقا لما أعلنه السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنطونوف.

وأوضح أنطونوف أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة غير موجودة تقريبا اليوم، مشيرا في حديث للقناة الأولى الروسية، إلى بقاء القليل منها.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس البلاد الأسبق، دميتري مدفيديف، معلقا على على جلسة استماع في «الكونجرس» الأمريكي حول الأجسام الطائرة المجهولة، إن عمليات البحث عن الفضائيين تجري مرة أخرى في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أشار القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية، ديفيد جروش، إلى أن الحكومة الأمريكية ليس لديها فقط حطام المركبات المجهولة نفسها، مضيفا أن من المحتمل أن تمتلك بقايا طيارين غير بشريين.

وأرفق مدفيديف، صورة برسومات كاريكاتورية لرؤساء الولايات المتحدة، وفرنسا، واوكرانيا ومستشار ألمانيا، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ورئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين عبر «تليجرام»، وقال: «انظروا إلى هذه الوجوه! إنها بيننا! ومن الواضح أن هذه الزواحف الفضائية ليست بشرا!».