أخبار روسيا وأوكرانيا.. مقتل وإصابة 4 صحفيين روس في هجوم قرب «زابوريجيا»

في آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت موسكو اليوم السبت، مقتل الصحفي الروسي روتيسلاف غورافليف، الذي كان يعمل لحساب وكالة «ريا نوفوستي»، في هجوم للقوات الأوكرانية على منطقة «زابوريجيا»، باستخدام الذخائر العنقودية، وفق بيان رسمي للجيش الروسي، نقله موقع «روسيا اليوم» قبل قليل.

اخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وجاء في بيان الجيش الروسي أن الوحدات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً بالمدافع والصواريخ العنقودية، استهدفت مجموعة من الصحفيين الروس، مما تسبب في إصابة 4 صحفيين بجروح متباينة الخطورة، وأضاف البيان أنه أثناء عملية إجلاء المصابين، لفظ الصحفي روتيسلاف غورافليف أنفاسه متأثراً بجراحه الناتجة عن انفجار ذخائر عنقودية.

وأضاف بيان الجيش الروسي أن الوضع الصحي للصحفيين الثلاثة الآخرين «مستقر إلى حد ما»، وقد تم نقلهم إلى إحدى الوحدات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وفاة صحفي روسي وإصابة 3 آخرين بالذخائر العنقودية

وبحسب وسائل إعلام رسمية في موسكو، قد استهدف القصف الأوكراني قرية «بياتيخاتكي» في منطقة زابوريجيا، جنوب أوكرانيا، وأعرب يفجيني باليتسكي، المسؤول عن منطقة زابوريجيا، والمعين من روسيا، عن تقدمه بخالص العزاء لعائلة وأصدقاء الصحفي الراحل.

وأعرب عدد كبير من المراقبين عن توقعاتهم بتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لاسيما بعد استخدام الأخيرة للذخائر العنقودية، خاصة أن منطقة زابوريجيا تعرضت للقصف عدة مرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.