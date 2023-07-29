وزير الصحة الروسي يشيد بتجربة مصر في محاربة الفيروسات الكبدية: لديكم نتائج جيدة

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن روسيا ترغب في التعاون مع أفريقيا في مجالات اللقاحات والتعليم والإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه المجالات سينظر لها على أنها ذات أولوية خاصة مع مصر، معتبرًا أن روسيا ترى أفاق جيدة في التعاون مع مصر في هذه المجالات.

مصر لديها خبرة كبيرة في محاربة فيروس سي

وأشاد وزير الصحة الروسي، خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، بالخبرة الكبيرة لمصر في محاربة فيروس سي.

القمة الروسية الأفريقية مهمة وتشكل أفاق للتعاون في المستقبل

ووصف وزير الصحة الروسي القمة الروسية الأفريقية، بأنها قمة مهمة، تشكل أفاق للتعاون في المستقبل، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك مع مصر في مجال إنتاج الأدوية، يعد مجالًا مهمًا.

وأكد وزير الصحة الروسي، اهتمام روسيا بالخيرة المصرية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل فيروس سي، مضيفًا «أنا أعلم أن لديكم نتائج جيدة في بلدكم، لذلك سنتعاون وندرس هذا المجال».

وأقيمت القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، بحضور عدد كبير من الزعماء الأفارقة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.