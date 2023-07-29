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وزير الطاقة الروسي لـ«إكسترا نيوز»: أفريقيا سوق ينمو بشكل سريع

كتب:

أحمد حامد دياب
04:01 ص | السبت 29 يوليو 2023
لقاء وزير الطاقة الروسي مع فضائية إكسترا نيوز

لقاء وزير الطاقة الروسي مع فضائية إكسترا نيوز

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن جميع الوزراء الموجودين في القمة الروسية الأفريقية، يتحدثون بوضوح حول وجود المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الكل مهتم بمناقشة مسألة تطوير الطاقة، وما يترتب عليها من تطوير للاقتصاد وتنمية الدول.

مقترحات في مجال الطاقة 

أوضح وزيرالطاقة الروسي خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، أن أفريقيا سوق ينمو بشكل سريع، وسينمو حجم إنتاج الهيدروكربونات واستهلاكها، مشيرًا إلى أن المناقشات في القمة الأفريقية الروسية كانت شيقة.

ولفت إلى أنهم بحثوا استراتيجيات الدول التي يعملوا معها، للاقتراح على كل دولة، ما يهمها في مجال الطاقة، مؤكدًا أنهم سيتخذوا القرار، مشددًا على أنه يجب على المتخصصين مناقشة هذه المسائل سويًا، ومساعدتهم على اتخاذ القرار الراجح.

وأكد وزير الطاقة الروسي، أنهم يصيغوا مواقف مشتركة مع الدول الصديقة، خاصة في المحافل الدولية، مشددًا على أهمية القمة لصياغة موقف مشترك في منظمات أوبك، ومنتدى الدول المصدرة للغاز وغيرها.

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بقلم أحمد حامد دياب