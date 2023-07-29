تحليق 23 رحلة بالون طائر تقل مئات السائحين بالأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، تحليق 450 سائحا من جنسيات مختلفة، على متن 23 رحلة بالون طائر غرب الأقصر، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

سياحة المغامرات بالأقصر

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر بالأقصر، مصنف ضمن سياحة المغامرات، ويحلق يوميا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، حيث تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا، وتهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح، والتي تؤثر على سلامة الطيران.

إقبال جيد رغم ارتفاع درجات الحرارة

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن هناك إقبالا جيدا من السائحين للاستمتاع برحلات البالون الطائر، برغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي يكون الإقبال فيه عادة ضعيفا، لكن هذا الموسم يشهد رواجا جيدا.

ارتفاع 3000 ألف قدم

وأشار «الطيب»، إلى أن رحلة البالون الطائر من أمتع الرحلات السياحية التي يفضلها السائحون، فمن خلالها من يشاهد كافة معالم المدينة من الأعلى على ارتفاع حوالي 3000 قدم، كما يشاهد المعالم الأثرية الموجودة في البر الغربي على ارتفاع منخفض وطيران هادئ.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.