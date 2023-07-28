مبادرة «100 يوم صحة» تقدم 58 ألف خدمة في الأقصر خلال شهر

قالت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، إن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة «100 يوم صحة» على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعي للمواليد، و5815 بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 بمبادرة المقبلين على الزواج.

تطعيم 178 ألف طفل

وأضافت «صالح» أن عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، بلغ 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26922، مشيرة إلى أنه جرى المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطة مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.

نشر التوعية الصحية

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة، تستهدف نشر التوعية الصحية وتقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات «دعم صحة المرأة، فحص و علاج الامراض المزمنة»، وتقوم المبادرة أيضا بمتابعة أعمال المسح الميداني لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي وحمامات السباحة، إلى جانب تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيهها لتلقي العلاج المناسب.

التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

ومن جانبه وجه الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتفعيل كافة سبل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من مبادرة 100 يوم صحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ولضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين.